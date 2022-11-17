Узнать больше

Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову за действия своих коллег

Короткая ссылка
Телеведущая Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников.
Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову за действия своих коллег
  • РИА Новости

Как пояснила в своём Telegram-канале Собчак, её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд», — сказала она.

Собчак «искренне сожалеет, что действия её коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу», говорится в публикации.

«Приношу ему свои извинения», — написала она.

15 ноября СМИ сообщали, что Собчак приехала в офис «Ростеха».

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RTпо делу о вымогательстве.

Также был арестован коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов.

Сергей Чемезов был объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении Суханова и Романовского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить