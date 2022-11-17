Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову за действия своих коллег

Телеведущая Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников.

Как пояснила в своём Telegram-канале Собчак, её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд», — сказала она.

Собчак «искренне сожалеет, что действия её коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу», говорится в публикации.

«Приношу ему свои извинения», — написала она.

15 ноября СМИ сообщали, что Собчак приехала в офис «Ростеха».

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT) по делу о вымогательстве.

Также был арестован коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов.

Сергей Чемезов был объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении Суханова и Романовского.