ТАСС: Собчак приехала в офис «Ростеха»

Телеведущая Ксения Собчак приехала в офис «Ростеха».

Как пишет ТАСС со ссылкой на окружение журналистки, в офисе «Ростеха» назначены переговоры Собчак и Сергея Чемезова.

7 ноября стало известно, что Собчак, ранее покинувшая российскую территорию, вернулась в страну.

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT) по делу о вымогательстве. Также был арестован коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов.

Ранее сообщалось, что глава Ростеха Сергей Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.