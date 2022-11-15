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ТАСС: Собчак приехала в офис «Ростеха»

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Телеведущая Ксения Собчак приехала в офис «Ростеха».
ТАСС: Собчак приехала в офис «Ростеха»
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС со ссылкой на окружение журналистки, в офисе «Ростеха» назначены переговоры Собчак и Сергея Чемезова.

7 ноября стало известно, что Собчак, ранее покинувшая российскую территорию, вернулась в страну.

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RTпо делу о вымогательстве. Также был арестован коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов.

Ранее сообщалось, что глава Ростеха Сергей Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

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