Клинический психолог Хорс рассказал о способах отказа от курения

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал о способах отказа от курения.

По словам психолога, чтобы бросить курить, прежде всего важно осознать, что это зависимость.

«Я курю не потому, что я так хочу и это мой выбор, а потому, что я — зависимый. Так бросить гораздо легче, потому что человек борется не с собой, а с зависимостью, с абстинентным синдромом, который в быту называется ломкой», — рассказал Хорс.

Эксперт уточнил, что у курильщиков точно такая же ломка, как у наркоманов, только психологическая.

«И это абстинентное состояние большинство курильщиков называют «хочу курить». А на самом деле, как только курильщик начинает осознавать, что это не он хочет курить, а у него сейчас ломка, которая пройдёт, если вы её перетерпите, то он не присоединяется к своей зависимости, а отсоединяется от неё. А дальше есть дополнительные психологические техники, которые помогают», — объяснил специалист.

Для начала собеседник RT порекомендовал заменить слово «курить», например, на «вдыхать ядовитый дым».

При этом психолог пояснил, что в среднем человек бросает курить с седьмого раза, но после каждой неудачной попытки Хорс посоветовал «не корить себя за то, что сорвался».

«Когда человек себя не самоуничтожает за срыв, гораздо больше шансов, что он будет дальше держаться. Есть техника осознанного курения, когда человек назначает себе дату отказа от табака, допустим, с понедельника, а до понедельника ещё три дня, и он эти дни старается курить непривычным для себя образом», — заявил он.

Например, если человек обычно курил в компании друзей — нужно курить одному, если обычно курит левой рукой — теперь правой, рассказал Хорс.

«На период осознанного курения лучше курить с закрытыми глазами. Несколько дней такого непривычного курения выводят человека из привычки... И когда он уже бросит в понедельник, против него будет играть только химическая зависимость, а привычку курить он возьмёт под контроль», — добавил эксперт.

Если сделать курение «контролируемым и управляемым процессом» — с этой ступеньки гораздо легче бросить, заключил собеседник RT.

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения.

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