Кардиолог Новиков назвал отказ от курения способом снизить уровень холестерина

Врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков развеял несколько распространённых мифов о холестерине.

Существует мнение, что свой уровень холестерина не изменить, но это не так, сообщил врач в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Чтобы изменить уровень холестерина в более здоровую сторону, надо перейти на правильное питание, повысить физическую активность и отказаться от вредных привычек, особенно от курения, отметил он.

Вместе с тем врач напомнил, что холестерин требуется организму для решения ряда важнейших задач — в их числе выработка гормонов и клеток. По словам Новикова, высокий уровень «хорошего» холестерина способен снизить риски сердечно-сосудистых патологий.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.