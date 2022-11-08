Узнать больше

Кардиолог Новиков назвал отказ от курения способом снизить уровень холестерина

Короткая ссылка
Врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков развеял несколько распространённых мифов о холестерине.
Кардиолог Новиков назвал отказ от курения способом снизить уровень холестерина
  • Gettyimages.ru
  • © carlosgaw

Существует мнение, что свой уровень холестерина не изменить, но это не так, сообщил врач в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Чтобы изменить уровень холестерина в более здоровую сторону, надо перейти на правильное питание, повысить физическую активность и отказаться от вредных привычек, особенно от курения, отметил он.

Вместе с тем врач напомнил, что холестерин требуется организму для решения ряда важнейших задач — в их числе выработка гормонов и клеток. По словам Новикова, высокий уровень «хорошего» холестерина способен снизить риски сердечно-сосудистых патологий.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить