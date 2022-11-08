Кардиолог Новиков назвал отказ от курения способом снизить уровень холестерина
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Существует мнение, что свой уровень холестерина не изменить, но это не так, сообщил врач в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».
Чтобы изменить уровень холестерина в более здоровую сторону, надо перейти на правильное питание, повысить физическую активность и отказаться от вредных привычек, особенно от курения, отметил он.
Вместе с тем врач напомнил, что холестерин требуется организму для решения ряда важнейших задач — в их числе выработка гормонов и клеток. По словам Новикова, высокий уровень «хорошего» холестерина способен снизить риски сердечно-сосудистых патологий.
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