В Минфине заявили о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов России
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Отмечается, что действие всех ипотечных программ распространяется в полном объёме на жителей новых регионов, поскольку они являются гражданами России.
Ранее РБК писал, что Банк России обсуждает с кредитными организациями меры по упрощённому кредитованию жителей новых регионов.
7 ноября генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в системе российской прокуратуры.
5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.