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В Минфине заявили о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов России

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Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Министерства финансов. 
В Минфине заявили о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что действие всех ипотечных программ распространяется в полном объёме на жителей новых регионов, поскольку они являются гражданами России. 

Ранее РБК писал, что Банк России обсуждает с кредитными организациями меры по упрощённому кредитованию жителей новых регионов.

7 ноября генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в системе российской прокуратуры.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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