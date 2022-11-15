В Минфине заявили о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов России

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Министерства финансов.

Отмечается, что действие всех ипотечных программ распространяется в полном объёме на жителей новых регионов, поскольку они являются гражданами России.

Ранее РБК писал, что Банк России обсуждает с кредитными организациями меры по упрощённому кредитованию жителей новых регионов.

7 ноября генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в системе российской прокуратуры.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.