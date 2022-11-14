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РБК: ЦБ рассматривает варианты упрощённого кредитования жителей новых территорий России

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Банк России обсуждает с кредитными организациям меры по упрощённому кредитованию жителей новых регионов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы», — говорится в сообщении.

В частности, одной из идей является запуск для них программы льготной ипотеки.

Ранее первый зампред ЦБ России Ксения Юдаева допустила ограничение потребкредитов с плавающей ставкой для физлиц, однако при этом отметила, что для ипотеки они сохранятся.

Финансовый эксперт Татьяна Упир прокомментировала ситуацию с кредитами для населения.

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