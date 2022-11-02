Финансовые эксперты прокомментировали ситуацию с кредитами для населения

Финансовый эксперт Татьяна Упир прокомментировала ситуацию с кредитами для населения.

«Сейчас адекватный кредит проще получить тем россиянам, кто этим банковским продуктом пользуется часто. Даже если за человеком числятся просрочки, но они закрывались, — это понятный клиент, на его просрочках банк даже больше заработает», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, если человек обращается за кредитом впервые, то при безупречной, но слишком маленькой кредитной истории система может посчитать выдачу ссуды риском и выставит более высокую ставку.

«Заявку на кредит в любом случае обрабатывает автоматическая система, но те обращения, которые приходят от менеджера из отделения, как правило, имеют больше информационных полей, и эти данные оказывают положительное влияние на личный кредитный рейтинг заёмщика», — сказал, со своей стороны, ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.

Таким образом, отметил он, ставка может быть ниже, а сумма — больше.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.