В ЦБ России разъяснили ситуацию с плавающей ставкой по кредитам для физлиц

Первый зампред ЦБ России Ксения Юдаева допустила ограничение потребкредитов с плавающей ставкой для физлиц, однако при этом отметила, что для ипотеки они сохранятся.

Юдаева сообщила, что законодательство по плавающей ставке для физлиц находится в стадии рассмотрения. «Оно предполагает, что потребкредитов по плавающим ставкам, скорее всего, не будет», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по словам Юдаевой, ипотеку с плавающей ставкой регулятор предлагает разрешить, но определить её границы.

В октябре Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам до 10,4%.

Финансовый эксперт Татьяна Упир прокомментировала ситуацию с кредитами для населения.