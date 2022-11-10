В ЦБ России разъяснили ситуацию с плавающей ставкой по кредитам для физлиц
- РИА Новости
Юдаева сообщила, что законодательство по плавающей ставке для физлиц находится в стадии рассмотрения. «Оно предполагает, что потребкредитов по плавающим ставкам, скорее всего, не будет», — цитирует её РИА Новости.
При этом, по словам Юдаевой, ипотеку с плавающей ставкой регулятор предлагает разрешить, но определить её границы.
В октябре Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам до 10,4%.
Финансовый эксперт Татьяна Упир прокомментировала ситуацию с кредитами для населения.