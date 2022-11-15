Врач Хомяков объяснил, что холодовая крапивница является следствием переохлаждения

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, как организм может реагировать на переохлаждение.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист сказал, что у людей есть особая форма реакции на холод — холодовая аллергия или холодовая крапивница, которая проявляется появлением зудящих высыпаний в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Часто она сопровождается нервозностью и слабостью.

Проблема может проявляться также холодовым конъюнктивитом или ринитом.

При переохлаждении снижается и уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, что повышает риск заболеть ОРВИ, подчеркнул Хомяков.

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