Врач Хомяков объяснил, что холодовая крапивница является следствием переохлаждения
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В беседе с «Газетой.Ru» специалист сказал, что у людей есть особая форма реакции на холод — холодовая аллергия или холодовая крапивница, которая проявляется появлением зудящих высыпаний в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Часто она сопровождается нервозностью и слабостью.
Проблема может проявляться также холодовым конъюнктивитом или ринитом.
При переохлаждении снижается и уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, что повышает риск заболеть ОРВИ, подчеркнул Хомяков.
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