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Врач Хомяков объяснил, что холодовая крапивница является следствием переохлаждения

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Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, как организм может реагировать на переохлаждение.
Врач Хомяков объяснил, что холодовая крапивница является следствием переохлаждения
  • Gettyimages.ru
  • © Oleh_Slobodeniuk

В беседе с «Газетой.Ru» специалист сказал, что у людей есть особая форма реакции на холод — холодовая аллергия или холодовая крапивница, которая проявляется появлением зудящих высыпаний в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Часто она сопровождается нервозностью и слабостью.

Проблема может проявляться также холодовым конъюнктивитом или ринитом. 

При переохлаждении снижается и уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, что повышает риск заболеть ОРВИ, подчеркнул Хомяков.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

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