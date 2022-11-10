В Москве начали использовать технологии ИИ в выявлении патологий позвоночника

В Москве начали использовать технологии искусственного интеллекта в выявлении патологий позвоночника и надпочечников.

Об этом сообщает НТВ.

«Алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину, который реализован на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Опытные эксперты познакомились уже почти с сотней различных решений на основе искусственного интеллекта, но к работе в системе городского здравоохранения привлекают только лучшие», — заявил заместитель главы Департамента здравоохранения Илья Тыров.

Столичным врачам доступно около 40 сервисов, которые работают по 17 направлениям исследований, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Нейросети проходят испытания, проверяется набор их функций, скорость исследования, а также точность постановки диагноза.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.