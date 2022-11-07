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В Подмосковье построили 56 социальных объектов в 2022 году

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В Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.
В Подмосковье построили 56 социальных объектов в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году в 21 городском округе региона построено 20 общеобразовательных школ и 20 детских дошкольных учреждений, восемь зданий для здравоохранения, семь спортивных объектов и одна церковь», — заявил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

До конца года в регионе планируют выдать документы ещё на 21 такой объект.

Также стало известно, что в Войковском районе Москвы открыли новую детскую поликлинику, передаёт НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«В октябре этого года мы открыли три новые поликлиники, построенные по новому московскому стандарту, — к учреждениям в районах Кунцево и Савёловский добавилась детская поликлиника в Войковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить 62 школы и 106 детсадов до конца 2025 года.

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