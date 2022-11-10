СК предъявил обвинение собственнику помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоеву
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
«Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК России)», — заявили в СК.
Следователи ходатайствуют перед судом об аресте Мирзоева.
Ранее сообщалось, что СК подтвердил задержание Мирзоева.
Пожар в «Полигоне» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали.
По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.