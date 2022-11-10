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СК предъявил обвинение собственнику помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоеву

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Следственный комитет предъявил обвинение собственнику помещения в Костроме, где находится сгоревший клуб «Полигон», Ихтияру Мирзоеву.
СК предъявил обвинение собственнику помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоеву
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК России)», — заявили в СК.

Следователи ходатайствуют перед судом об аресте Мирзоева.

Ранее сообщалось, что СК подтвердил задержание Мирзоева.

Пожар в «Полигоне» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали.

По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

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