Врач Живо заявил, что стресс может стать причиной возникновения заболеваний ЖКТ

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито заявил, что стресс может стать причиной возникновения заболеваний ЖКТ.

«Стресс приводит к эрозиям, язвам, очень распространённое явление. После какого-то стрессового события, чаще у мужчин, возникают язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Они так и называются — стрессовые язвы», — сказал он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, health-коуч Любовь Сотникова в беседе с volga.news отметила, что во время стресса нежелательно «награждать» себя лёгкими и быстрыми удовольствиями.

«Просмотр ТВ с поеданием пиццы, утешающий шопинг, алкоголь, чтобы поднять настроение, — это медвежья услуга для собственного организма», — считает эксперт.

По её словам, в результате человек будет бессознательно искать повод понервничать.

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