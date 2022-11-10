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Нейропсихолог Морозова отметила важную роль психосоматики в развитии ряда заболеваний

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Нейропсихолог, диалектико-поведенческий терапевт Юлия Морозова рассказала о психосоматических заболеваниях.
Нейропсихолог Морозова отметила важную роль психосоматики в развитии ряда заболеваний
  • Gettyimages.ru

«Наше восприятие болезни, реакция на неё влияют на развитие заболевания и скорость излечения. Так как наше отношение запускает эмоциональную реакцию, мы помним, что это нейрохимия мозга, а значит — это выработка гормонов и прямое влияние на нашу гормональную систему, способную как обеспечить нам защиту от внешних воздействий, так и повысить нашу уязвимость к ним», — объяснила специалист в интервью сайту «Аргументы и факты».

Так, к разряду психосоматических заболеваний специалист отнесла весь спектр болезней сердечно-сосудистой системы — от проблем с пульсом до инфарктов и инсультов, а также болезни дыхательной системы (бронхиальная астма), болезни ЖКТ (язва), заболевания, связанные с нарушением нейрохимии мозга (депрессия, тревожность).

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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