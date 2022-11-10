Кардиолог Романенко рассказала, что работа мозга ухудшается от диет и громкой музыки

Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко сообщила, что диеты, громкая музыка и долгое нахождение в закрытом помещении ухудшают работу мозга.

«Любая диета предполагает какое-либо ограничение калорийности. Мозг испытывает энергетический голод, ведь организм построен очень разумно, в первую очередь кровоснабжаются и питаются те органы, от которых зависит жизнедеятельность: сердце, печень, почки. А мозг уже питается по остаточному принципу», — объяснил врач в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, также негативно влияет на работу мозга отсутствие свежего воздуха.

Романенко предупредила, что прослушивание громкой музыки негативно сказывается на мозговой деятельности, поскольку громкий звук является сильным раздражителем для мозга, заставляя его перенапрягаться.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.