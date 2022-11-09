Осуждённую за контрабанду наркотиков баскетболистку Грайнер отправили в колонию
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщила её адвокат Мария Благоволина.
«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — приводит её слова ТАСС.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.
25 октября Московский областной суд признал законным приговор Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.