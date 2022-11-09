Осуждённую за контрабанду наркотиков баскетболистку Грайнер отправили в колонию

Осуждённую на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили в колонию для отбывания наказания.

Об этом сообщила её адвокат Мария Благоволина.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — приводит её слова ТАСС.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.