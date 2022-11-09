Узнать больше

Осуждённую за контрабанду наркотиков баскетболистку Грайнер отправили в колонию

Короткая ссылка
Осуждённую на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили в колонию для отбывания наказания.
Осуждённую за контрабанду наркотиков баскетболистку Грайнер отправили в колонию
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщила её адвокат Мария Благоволина.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — приводит её слова ТАСС.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить