Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дела о пожаре в кафе в Костроме
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Бастрыкин потребовал дать принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего и принять меры к установлению полного круга лиц, которые имеют отношение к функционированию и безопасности кафе, в том числе и должностных лиц контролирующих органов.
Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.
После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.