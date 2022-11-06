Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дела о пожаре в кафе в Костроме

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела о пожаре в кафе в Костроме, в результате которого погибли 13 человек.

Бастрыкин потребовал дать принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего и принять меры к установлению полного круга лиц, которые имеют отношение к функционированию и безопасности кафе, в том числе и должностных лиц контролирующих органов.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.