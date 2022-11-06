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Врач Горина рассказала, к каким болезням может привести профессиональное выгорание

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Анастасия Румянцева
Выгорание на работе может привести к депрессии, обострению хронических заболеваний, патологиям ЖКТ, снижению иммунитета и, как следствие, к частым ОРВИ. Об этом в беседе с RT рассказала врач общей практики и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.
Врач Горина рассказала, к каким болезням может привести профессиональное выгорание
  • Gettyimages.ru
  • © Kobus Louw

Как пояснила специалист, если человек находится в состоянии постоянного стресса на работе и не может с ним справиться, это приводит к выгоранию.

Кроме того, врач напомнила, что этот синдром внесён в МКБ-11 — нормативный документ, который используют врачи во всём мире как стандарт медицинской диагностики.

«Многие до сих пор недооценивают опасность выгорания на работе или даже относятся к этой проблеме скептически. Однако врачи на международном уровне признали выгорание синдромом, который угрожает здоровью — не только психическому, но и физическому», — отметила эксперт.

В состоянии профессионального выгорания человек испытывает истощение, желание отстраниться от работы, негативизм или даже цинизм по отношению к ней, чувствует себя неэффективным, добавила собеседница RT. 

Раньше к группе риска относили медицинских и социальных работников, педагогов, но сейчас проблема распространена в самых разнообразных профессиях.

«На первых стадиях синдрома человек не замечает проблему, отдавая себя работе в ущерб другим сферам жизни. Со временем организм начинает страдать от повышенного напряжения и подаёт сигналы в виде постоянной усталости, бессонницы, снижения аппетита, частых головных болей. Если вовремя не принять меры, выгорание приведёт к серьёзным патологиям и заболеваниям», — предупредила Горина.

К последствиям выгорания можно отнести снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний, нарушения пищеварения и заболевания желудочно-кишечного тракта, из-за чего человек вынужден регулярно брать больничные.

«Известно, что при профессиональном выгорании становится сильнее зависимость от сигарет и алкоголя, что негативно влияет на внутренние органы — головной мозг, сердце, сосуды, печень, лёгкие», — заключила врач. 

Ранее психолог Петухова предупредила о возникновении проблем со здоровьем без отпуска.

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