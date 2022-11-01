Врач Хухрев заявил, что недосып может привести к депрессии и заболеваниям сердца

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что регулярный недосып может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям и снижению иммунитета.

Прежде всего недосып может привести к повышению тревожности, увеличению частоты депрессий и тревожно-депрессивных расстройств, отметил терапевт в интервью «Москве 24».

«Кроме того, плохой сон у тучных людей повышает риск инсультов, потому что человек спит прерывисто, просыпается, глубины сна нет, он всхрапывает. Это повышает риск развития инсультов, ухудшает течение гипертонической болезни. Сердечно-сосудистые заболевания учащаются, когда человек плохо спит», — сказал Хухрев.

По его словам, люди, страдающие от недосыпа, более подвержены и инфекционным заболеваниям из-за сниженного иммунитета.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.