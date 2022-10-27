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Ростовская область получит 1,37 млрд рублей на повышение зарплат медикам

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Фонды ОМС Ростовской области получат 1,37 млрд рублей на повышение зарплат медикам. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал федерального правительства.

Всего из резервного фонда выделят свыше 58,5 млрд рублей. Их получателями станут 85 субъектов, в том числе Тверская область. Для региона предусмотрено около 427,2 млн рублей, передаёт tverigrad.ru.

Решение связано с тем, что, по прогнозу Минэкономразвития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%.

Ранее сообщалось, что Татарстану выделят более 1,3 млрд рублей на здравоохранение.

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