Татарстану выделят более 1,3 млрд рублей на здравоохранение

Татарстан получит из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Как пишет inkazan.ru, средства пойдут на поддержку территориальных фондов ОМС.

В то же время стало известно, что с 2020 года в Москве были проведены работы по благоустройству территории около 66 городских поликлиник после завершения в них капитального ремонта. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительства столицы.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.