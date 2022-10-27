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Татарстану выделят более 1,3 млрд рублей на здравоохранение

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Татарстан получит из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Татарстану выделят более 1,3 млрд рублей на здравоохранение
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как пишет inkazan.ru, средства пойдут на поддержку территориальных фондов ОМС.

В то же время стало известно, что с 2020 года в Москве были проведены работы по благоустройству территории около 66 городских поликлиник после завершения в них капитального ремонта. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительства столицы.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.

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