Терапевт Чернышова не рекомендовала использовать аспирин для разжижения крови

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что применение аспирина и народных средств можно считать опасными методами разжижения крови.

Аспирин действительно способен разжижать кровь, однако вред от его применения может превысить пользу, подчеркнула она в разговоре с «Москвой 24».

К тому же из-за аспирина возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений, отметила Чернышова.

Она также посоветовала не использовать для разжижения крови и народные средства, в том числе травы, поскольку эффект от них может быть недостаточным или непредсказуемым.

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