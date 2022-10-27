Узнать больше

Терапевт Чернышова не рекомендовала использовать аспирин для разжижения крови

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что применение аспирина и народных средств можно считать опасными методами разжижения крови.
Терапевт Чернышова не рекомендовала использовать аспирин для разжижения крови
  • Gettyimages.ru
  • © Nine OK

Аспирин действительно способен разжижать кровь, однако вред от его применения может превысить пользу, подчеркнула она в разговоре с «Москвой 24».

К тому же из-за аспирина возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений, отметила Чернышова.

Она также посоветовала не использовать для разжижения крови и народные средства, в том числе травы, поскольку эффект от них может быть недостаточным или непредсказуемым.

Ранее кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с URA.RU рассказал, что боль в животе может свидетельствовать об инфаркте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить