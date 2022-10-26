В Томской области рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор»

В Томской области рассказали о ходе реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала 2022 года в районы региона переехали 114 медработников.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Чаще всего медики выбирали для работы Томскую, Асиновскую и Светленскую районные больницы.

До конца года в районных больницах трудоустроят ещё 20 медиков.

Также стало известно, что ещё в 13 фельдшерско-акушерских пунктах Московской области завершился ремонт, передаёт телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Светлану Стригункову.

«В фельдшерско-акушерских пунктах оказывается медицинская помощь жителям отдалённых территорий. И важно создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского специалиста», — подчеркнула Стригункова.

Ранее сообщалось, что в столице реконструировали 66 зданий поликлиник и построили 11 новых амбулаторий за период с 2020 года.