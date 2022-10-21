В Москве открылись две новые детские поликлиники

В столице реконструировали 66 зданий поликлиник и построили 11 новых амбулаторий за период с 2020 года.

«Среди них две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савёловском районе, они начали приём. Медицинскую помощь в новых, комфортных и хорошо оборудованных зданиях будут получать 22,4 тыс. маленьких пациентов», — приводит НТВ слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.