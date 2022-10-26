Диетолог Соломатина назвала грецкий орех полезным для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что грецкий орех является полезным для людей в возрасте.

В грецком орехе содержатся полезные для нервной системы витамины группы B, а также калий и магний, которые улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма. Это способствует понижению давления, объяснила диетолог в разговоре с «Москвой 24».

Она также отметила, что в орехе содержится витамин E, который благотворно влияет на кожу, волосы и ногти. А ещё в нём есть йод — необходимый компонент для работы щитовидной железы, и белок, который является строительным материалом для организма.

Грецкий орех также имеет в составе много полезных жиров, в частности омега-3, заключила Соломатина.

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