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Психиатр Федорович заявил, что стресс вызывает синдром иммунного дефицита

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Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, что постоянный стресс способен спровоцировать развитие болезней, к которым у человека есть предрасположенность.
Психиатр Федорович заявил, что стресс вызывает синдром иммунного дефицита
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Стресс — адреналин, включающий в себя сосудистые реакции, истощение нервной, эндокринной и иммунной систем. На каком-то этапе могут возникнуть болезни. В конечном счёте — синдром иммунного дефицита», — сказал он в интервью «Вечерней Москве».

Федорович отметил, что многое зависит от наследственности, так как если у человека были родственники с серьёзными заболеваниями, риск их развития становится выше.

«Если это сердечно-сосудистая система, мы получим гипертоническую болезнь, если вопросы дыхания — бронхиальную астму, пищеварения — язвенную болезнь желудка и так далее», — пояснил врач.

Он также отметил, что невозможно полностью избавиться от влияния стресса в жизни, но можно ограничить его влияние.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, которые стоит употреблять при стрессе.

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