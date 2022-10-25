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Врач Демьяновская заявила, что обрабатывать высыпания при ветрянке зелёнкой необязательно

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Врач-невролог кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, что в детском возрасте ветряная оспа протекает довольно легко, поэтому обрабатывать высыпания зелёнкой необязательно.
Врач Демьяновская заявила, что обрабатывать высыпания при ветрянке зелёнкой необязательно
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Об этом пишут «Известия».

«Высыпания необязательно обрабатывать именно зелёнкой или препаратами с аналогичным действием... Чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели», — объяснила врач.

Демьяновская также посоветовала пить достаточно жидкости и при соответствующих симптомах принимать антигистаминные и жаропонижающие препараты. При этом она отметила, что детям до 16 лет их нужно принимать строго по назначению лечащего врача.

Чтобы после высыпания на коже не появились рубцы, следует дождаться самопроизвольного отпадания корочек и ни в коем случае не отрывать их, добавила врач.

В июне врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.

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