Диетолог Соломатина заявила, что спорт и правильное питание помогут людям старше 60 похудеть
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В беседе с «Москва 24» она объяснила, что с возрастом сбросить лишние килограммы значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой и затормаживаются обменные процессы.
«Нужно пересмотреть своё питание, образ жизни, увеличить подвижность, сохранять мышечную массу, обязательно нужно высыпаться», — советует диетолог.
Соматотропный гормон, вырабатываемый ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани и не даёт человеку поправляться, пояснила Соломатина.
Она также посоветовала убрать из рациона жирное, жареное и сладкое.
«Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты — обязательно», — уточнила врач-диетолог.
Ранее врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Известиями» рассказала об опасных и неэффективных методах похудения.