Узнать больше

Диетолог Соломатина заявила, что спорт и правильное питание помогут людям старше 60 похудеть

Короткая ссылка
Правильное питание, физическая активность и полноценный сон помогут людям старше 60 лет похудеть, считает врач-диетолог Елена Соломатина.
Диетолог Соломатина заявила, что спорт и правильное питание помогут людям старше 60 похудеть
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе с «Москва 24» она объяснила, что с возрастом сбросить лишние килограммы значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой и затормаживаются обменные процессы.

«Нужно пересмотреть своё питание, образ жизни, увеличить подвижность, сохранять мышечную массу, обязательно нужно высыпаться», — советует диетолог.

Соматотропный гормон, вырабатываемый ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани и не даёт человеку поправляться, пояснила Соломатина.

Она также посоветовала убрать из рациона жирное, жареное и сладкое.

«Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты — обязательно», — уточнила врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Известиями» рассказала об опасных и неэффективных методах похудения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить