Диетолог Соломатина заявила, что спорт и правильное питание помогут людям старше 60 похудеть

Правильное питание, физическая активность и полноценный сон помогут людям старше 60 лет похудеть, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

В беседе с «Москва 24» она объяснила, что с возрастом сбросить лишние килограммы значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой и затормаживаются обменные процессы.

«Нужно пересмотреть своё питание, образ жизни, увеличить подвижность, сохранять мышечную массу, обязательно нужно высыпаться», — советует диетолог.

Соматотропный гормон, вырабатываемый ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани и не даёт человеку поправляться, пояснила Соломатина.

Она также посоветовала убрать из рациона жирное, жареное и сладкое.

«Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты — обязательно», — уточнила врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Известиями» рассказала об опасных и неэффективных методах похудения.