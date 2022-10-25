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Врач Абакумов напомнил об опасности хронического стресса

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов объяснил, что иногда стресс может быть полезным, но не в тех случаях, когда он становится хроническим.
Врач Абакумов напомнил об опасности хронического стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с «Вести Подмосковья» он рассказал, что заметить стрессовое состояние организма можно по проблемам с кожей, выпадающим волосам, изменению веса и частым головным болям.

«Никаких чудодейственных успокоительных нет. Лучшее успокоительное — ваше здоровье. С чего можно начать? С иммунитета», — считает специалист.

Абакумов пояснил, что иммунитет зависит от состояния кишечника, где производится основная часть витаминов, включая фолиевую кислоту, витамин К и витамины группы В.

«Лучше всего микрофлору кишечника восстанавливает и поддерживает правильный режим питания вместе с пробиотиками», — сказал врач.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, которые стоит употреблять при стрессе.

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