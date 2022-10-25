Иммунолог Крючков назвал вариант вируса гриппа H3N2 самым заразным

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков отметил, что новый вариант вируса гриппа H3N2 является наиболее заразным.

«В России циркулирует несколько вирусов гриппа, но новый вариант — H3N2 — вызывает наибольшую тревогу и из-за своей заразности, и из-за того воздействия, которое он оказывает на организм... Обезопаситься от инфекции поможет вакцинация», — напомнил он.

По его словам, к ноябрю желательно сделать прививку, чтобы сформировалась иммунная защита к разгару сезона гриппа. В первую очередь вакцинироваться стоит детям, пожилым, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, уточнил специалист в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем он спрогнозировал, что роста заболеваемости гриппом стоит ожидать в ноябре, а формального завершения — примерно в апреле.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» рассказал о текущем эпидемиологическом сезоне.