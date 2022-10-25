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Иммунолог Крючков назвал вариант вируса гриппа H3N2 самым заразным

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков отметил, что новый вариант вируса гриппа H3N2 является наиболее заразным.
Иммунолог Крючков назвал вариант вируса гриппа H3N2 самым заразным
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«В России циркулирует несколько вирусов гриппа, но новый вариант — H3N2 — вызывает наибольшую тревогу и из-за своей заразности, и из-за того воздействия, которое он оказывает на организм... Обезопаситься от инфекции поможет вакцинация», — напомнил он.

По его словам, к ноябрю желательно сделать прививку, чтобы сформировалась иммунная защита к разгару сезона гриппа. В первую очередь вакцинироваться стоит детям, пожилым, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, уточнил специалист в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем он спрогнозировал, что роста заболеваемости гриппом стоит ожидать в ноябре, а формального завершения — примерно в апреле.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» рассказал о текущем эпидемиологическом сезоне.

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