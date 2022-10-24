Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-30 в Иркутске

Жительница Иркутска Ирина Михалева, свидетельница падения самолёта Су-30, рассказала подробности происшествия.

«Это вообще быстро, секунда. Всё загудело, задрожало — и резкий хлопок. Как взрыв. Конечно, все сразу сбежались. А что там тушить? Там сразу такое пламя», — рассказала очевидица в интервью телеканалу «Звезда».

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.