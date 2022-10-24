Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-30 в Иркутске
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«Это вообще быстро, секунда. Всё загудело, задрожало — и резкий хлопок. Как взрыв. Конечно, все сразу сбежались. А что там тушить? Там сразу такое пламя», — рассказала очевидица в интервью телеканалу «Звезда».
23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.
При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.