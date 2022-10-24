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Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-30 в Иркутске

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Жительница Иркутска Ирина Михалева, свидетельница падения самолёта Су-30, рассказала подробности происшествия.
Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-30 в Иркутске
  • globallookpress.com
  • © vk.com/inci38

«Это вообще быстро, секунда. Всё загудело, задрожало — и резкий хлопок. Как взрыв. Конечно, все сразу сбежались. А что там тушить? Там сразу такое пламя», — рассказала очевидица в интервью телеканалу «Звезда».

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.

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