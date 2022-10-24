Губернатор Иркутской области назвал имена погибших при крушении Су-30 лётчиков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал имена погибших лётчиков при крушении самолёта Су-30 в Иркутске.

Как он отметил в своём Telegram, один из пилотов разбившегося в Иркутске Су-30 — Максим Конюшин — был заслуженным лётчиком-испытателем России, второй — Виктор Крюков — лётчиком-испытателем третьего класса.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая память», — написал губернатор.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.