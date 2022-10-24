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Власти Иркутска рассказали о разрушениях в районе падения Су-30

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Первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков рассказал о разрушениях в районе падения самолёта Су-30 на двухквартирный дом в частном секторе.

«Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что 24 октября специалисты администрации Ленинского округа начнут осмотр близлежащих участков для уточнения ущерба, который понесли жители соседних домов.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.

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