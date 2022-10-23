В Иркутске создана комиссия по расследованию падения самолёта Су-30 на жилой дом, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Что касается самого крушения. Для расследования происшествия создана комиссия», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.

По его словам, в работе комиссии примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело.