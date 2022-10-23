После падения Су-30 в Иркутске подготовили пункт временного размещения для местных жителей
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Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов.
«Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь», — написал он в Telegram.
Болотов уточнил, что находится на месте ЧП вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.
При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Следствие возбудило уголовное дело.
Без электроэнергии после крушения самолёта Су-30 в Иркутске остались 150 домов.