После падения Су-30 в Иркутске подготовили пункт временного размещения для местных жителей

Пункт временного размещения подготовлен для жителей Иркутска после падения самолёта Су-30.

Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов.

«Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь», — написал он в Telegram.

Болотов уточнил, что находится на месте ЧП вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело.

Без электроэнергии после крушения самолёта Су-30 в Иркутске остались 150 домов.