В Улан-Удэ открыли Центр ядерной медицины
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В центре могут диагностировать рак на ранних стадиях и назначить терапию. Он рассчитан на пациентов с онкологическими заболеваниями из Бурятии, Якутии, Забайкалья и Иркутской области.
Также стало известно, что в Московской области завершили ремонт на 11 постах и подстанциях скорой помощи, передаёт телеканал «360».
«На скорую помощь ложится огромная нагрузка, поэтому наша задача — создать такие условия, чтобы сотрудникам было комфортно работать и отдыхать», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее сообщалось, что в Москве открылись две новые детские поликлиники.