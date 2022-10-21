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В Улан-Удэ открыли Центр ядерной медицины

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В Улан-Удэ начал работу Центр ядерной медицины.
В Улан-Удэ открыли Центр ядерной медицины
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В центре могут диагностировать рак на ранних стадиях и назначить терапию. Он рассчитан на пациентов с онкологическими заболеваниями из Бурятии, Якутии, Забайкалья и Иркутской области.

Также стало известно, что в Московской области завершили ремонт на 11 постах и подстанциях скорой помощи, передаёт телеканал «360».

«На скорую помощь ложится огромная нагрузка, поэтому наша задача — создать такие условия, чтобы сотрудникам было комфортно работать и отдыхать», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись две новые детские поликлиники.

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