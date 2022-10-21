Пульмонолог Козырев рассказал, как не заболеть в период роста инфекционных заболеваний
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Рекомендации такие же, как и при любой вирусной инфекции — вести здоровый образ жизни, хорошо питаться и высыпаться, не контактировать с больными, в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, сказал специалист в беседе с «Невскими новостями».
«Важны своевременная вакцинация и ревакцинация. Если мы говорим о пациентах с факторами риска тяжёлого течения COVID-19, то это ещё и регулярное лечение фоновых хронических заболеваний. Необходимо своевременно обращаться к врачу, особенно в случае повышенной температуры, которая не снижается жаропонижающими средствами, и при появлении одышки», — отметил Козырев.
Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.