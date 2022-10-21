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С КПП в Северной Осетии на границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва

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Мобильные пункты призыва уберут с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией и Южной Осетией с 22 октября. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
С КПП в Северной Осетии на границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва
  • РИА Новости

«Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель», — написал он в Telegram.

Меняйло добавил, что поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул, а пограничная служба располагает всеми нужными сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны.

«В основном это люди из других регионов», — сказал Меняйло.

В конце сентября в Северной Осетии сообщили, что россиянам, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

На фоне наплыва желающих пересечь границу на КПП «Верхний Ларс» был разрешён пеший переход. 5 октября на границе закончились очереди из легковых машин.

В связи со скоплением людей у КПП был развёрнут медицинский модуль для оказания помощи ожидающим проезда.

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