С КПП в Северной Осетии на границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва

Мобильные пункты призыва уберут с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией и Южной Осетией с 22 октября. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель», — написал он в Telegram.

Меняйло добавил, что поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул, а пограничная служба располагает всеми нужными сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны.

«В основном это люди из других регионов», — сказал Меняйло.

В конце сентября в Северной Осетии сообщили, что россиянам, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

На фоне наплыва желающих пересечь границу на КПП «Верхний Ларс» был разрешён пеший переход. 5 октября на границе закончились очереди из легковых машин.

В связи со скоплением людей у КПП был развёрнут медицинский модуль для оказания помощи ожидающим проезда.