ТАСС: очереди из легковых машин и людей исчезли на границе России с Грузией

На границе России с Грузией закончились очереди из легковых машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского таможенного управления.

«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу там тоже уже нет», — сообщают в пресс-службе.

Также отмечается, что в Россию из Грузии за сутки въехало 777 легковых машин. 605 автомобилей по выезду из России было оформлено с 4 октября.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на границе возникли очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста.

Также в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в страну въехали порядка 200 тыс. россиян.