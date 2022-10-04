военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Губернатор Псковской области Ведерников заявил об очередях на выезд из России

Короткая ссылка
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на границе возникли очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста.
Губернатор Псковской области Ведерников заявил об очередях на выезд из России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале губернатора.

«Ситуация непростая... По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать», — отметил он.

По его словам, с учётом погоды поручено организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии на границе с Грузией выдали более 180 повесток гражданам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации.

В Минобороны России заявили, что не планируют в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить