Губернатор Псковской области Ведерников заявил об очередях на выезд из России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на границе возникли очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста.

Об этом говорится в Telegram-канале губернатора.

«Ситуация непростая... По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать», — отметил он.

По его словам, с учётом погоды поручено организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии на границе с Грузией выдали более 180 повесток гражданам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации.

В Минобороны России заявили, что не планируют в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.