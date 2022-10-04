Губернатор Псковской области Ведерников заявил об очередях на выезд из России
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале губернатора.
«Ситуация непростая... По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать», — отметил он.
По его словам, с учётом погоды поручено организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии на границе с Грузией выдали более 180 повесток гражданам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации.
В Минобороны России заявили, что не планируют в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.