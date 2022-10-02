В Северной Осетии на границе с Грузией выдали более 180 повесток в рамках мобилизации

В Северной Осетии на границе с Грузией выдали более 180 повесток гражданам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.

«Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в пресс-службе правительства Северной Осетии заявили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также сообщил о стабилизации ситуации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией.