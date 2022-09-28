На границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов
- AP
- © Zurab Tsertsvadze
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
«Планируем развернуть медицинский модуль. Там будут совместно работать наши медики и медики медицины катастроф», — сказали агентству.
Также там будут установлены три палатки для питания, отдыха и оказания психологической помощи.
«На место выехали психологи», — сказали в МЧС.
В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что на российско-грузинской границе выезда из России ожидают 4960 единиц транспорта.
Как стало известно ранее, гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.
На КПП «Верхний Ларс» разрешили пеший переход через границу.