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На границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов

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Медицинский модуль для оказания помощи ожидающим проезда на территорию Грузии планируется развернуть на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Северной Осетии.
На границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

«Планируем развернуть медицинский модуль. Там будут совместно работать наши медики и медики медицины катастроф», — сказали агентству.

Также там будут установлены три палатки для питания, отдыха и оказания психологической помощи.

«На место выехали психологи», — сказали в МЧС.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что на российско-грузинской границе выезда из России ожидают 4960 единиц транспорта.

Как стало известно ранее, гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

На КПП «Верхний Ларс» разрешили пеший переход через границу.

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