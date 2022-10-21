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Врач Тяжельников назвал утомляемость после перенесённой болезни тревожным симптомом

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал тревожные симптомы после перенесённого заболевания.
Врач Тяжельников назвал утомляемость после перенесённой болезни тревожным симптомом
  • Gettyimages.ru

Организм тратит много сил и энергии на борьбу с проявлениями болезни вроде температуры, слабости, интоксикации и ему требуется время на восстановление, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

«Если после перенесённого заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны ещё какие-то реабилитационные мероприятия», — уточнил Тяжельников.

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