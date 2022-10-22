Терапевт Лапа рассказала, как домашние животные влияют на здоровье хозяина

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как домашние животные влияют на здоровье хозяина.

По словам специалиста, наличие домашних животных оказывает положительное влияние на детей и взрослых. Кроме того, это особенно важно для одиноких людей.

«Им просто необходимо иметь домашних животных, которые способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию», — объяснила она.

В качестве ещё одного положительного момента терапевт отметила частые прогулки, а также необходимость воспитывать питомца.

«Когда дома животное, особенно собака, она требует заботы и приучает детей к заботе — это и психологическое, домашнее, социальное воспитание, а также здоровье самого человека», — заключила собеседница RT.

При этом она напомнила, что всё больше людей страдают от аллергии, а в этом случае некоторым из них противопоказано заводить домашних животных.

«Гипоаллергенный быт предполагает то, что мы устраняем домашнюю пыль и отказываемся от животных в силу того, что появляется огромный риск развития бронхиальной астмы. Бытует мнение, что аллергии не лечатся, с чем я категорически не согласна. Аллергии лечатся и очень хорошо», — рассказала Лапа.

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