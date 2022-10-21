Картаполов: почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой
- РИА Новости
«На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тыс. человек по разным причинам», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.
Отмечается, что он проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.
21 сентября Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России.
По его словам, частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.