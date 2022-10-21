Картаполов: почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что около 10 тыс. мобилизованных по стране вернули домой по разным причинам.

«На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тыс. человек по разным причинам», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Отмечается, что он проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.

21 сентября Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России.

По его словам, частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.