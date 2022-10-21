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Картаполов: почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что около 10 тыс. мобилизованных по стране вернули домой по разным причинам.
Картаполов: почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой
  • РИА Новости

«На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тыс. человек по разным причинам», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Отмечается, что он проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.

21 сентября Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России.

По его словам, частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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