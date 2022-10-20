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Психолог Лобанова заявила, что продолжительный упадок сил может быть признаком депрессии

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Медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала о возможных признаках депрессии.
Психолог Лобанова заявила, что продолжительный упадок сил может быть признаком депрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Adene Sanchez

«Принято считать, что наиболее характерным признаком отличия накопившейся усталости от развивающейся депрессии является длительность пребывания человека в подавленном состоянии. Так, например, если человек испытывает упадок сил и подавленное состояние больше двух недель подряд, то здесь, в большинстве случаев, речь идёт о возникновении депрессии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, во время депрессии у человека может наблюдаться заторможенность мышления, он в течение долгого времени не может ни на чём сконцентрироваться, перестаёт чувствовать удовольствие и расслабление от отдыха.

«Он также испытывает постоянную физическую усталость, даже при отсутствии физических нагрузок. Люди с депрессией испытывают проблемы со сном, у них пропадает аппетит», — отметила Лобанова.

В таких случаях она советует обратиться к врачу.

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