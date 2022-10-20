Трутнев поручил выплатить мобилизованным жителям регионов ДФО по 150 тысяч рублей

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил выплатить мобилизованным жителям региона по 150 тыс. рублей.

«Тем территориям, которые уже это сделали, хочу сказать спасибо. Там, где этого не сделали, вопрос нужно решить. При необходимости найдём возможности поддержки. Но разовая помощь в размере 150 тыс. рублей должна быть оказана», — приводит его слова ТАСС.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что семьям призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона выплатят по 150 тыс. рублей.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняются место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.