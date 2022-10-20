Трутнев поручил выплатить мобилизованным жителям регионов ДФО по 150 тысяч рублей
- РИА Новости
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«Тем территориям, которые уже это сделали, хочу сказать спасибо. Там, где этого не сделали, вопрос нужно решить. При необходимости найдём возможности поддержки. Но разовая помощь в размере 150 тыс. рублей должна быть оказана», — приводит его слова ТАСС.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что семьям призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона выплатят по 150 тыс. рублей.
Российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.
Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняются место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.