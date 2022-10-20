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Семьям мобилизованных жителей Приморского края выплатят по 150 тысяч рублей

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Семьям призванных в рамках частичной мобилизации жителей Приморского края выплатят по 150 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Семьям мобилизованных жителей Приморского края выплатят по 150 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Все мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей», — написал Кожемяко в Telegram.

Он рассказал, что власти Приморского края установили новые меры поддержки для детей мобилизованных граждан. В частности, муниципалитеты обеспечат бесплатное питание в детских садах и школах, а также бесплатное посещение секций и кружков.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников. 

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.

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