В Кузбассе сообщили о запуске программы трудовой мобилизации студентов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в Кузбассе началась программа трудовой мобилизации студентов.

7 октября Цивилёв сообщил, что студенты высших и средне-специальных учебных заведений Кузбасса займут места призванных в рамках частичной мобилизации работников предприятий.

«Первые студенты уже направлены на предприятия», — написал губернатор в Telegram.

Цивилёв подчеркнул, что отправленным на предприятия студентам предоставят оплачиваемую практику.

С их помощью, подчеркнул губернатор, Кузбассу удастся сохранить темпы производства.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.