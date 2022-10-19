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В Кузбассе сообщили о запуске программы трудовой мобилизации студентов

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в Кузбассе началась программа трудовой мобилизации студентов.
В Кузбассе сообщили о запуске программы трудовой мобилизации студентов
  • РИА Новости

7 октября Цивилёв сообщил, что студенты высших и средне-специальных учебных заведений Кузбасса займут места призванных в рамках частичной мобилизации работников предприятий.

«Первые студенты уже направлены на предприятия», — написал губернатор в Telegram.

Цивилёв подчеркнул, что отправленным на предприятия студентам предоставят оплачиваемую практику. 

С их помощью, подчеркнул губернатор, Кузбассу удастся сохранить темпы производства.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников. 

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.

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