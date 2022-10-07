Студенты Кузбасса займут места частично мобилизованных граждан на предприятиях региона

Студенты высших и средне-специальных учебных заведений Кузбасса займут места призванных в рамках частичной мобилизации работников предприятий, заявил глава региона Сергей Цивилёв.

«Я вчера подписал распоряжение о трудовой миграции. Смысл этого распоряжения следующий: те вакансии, которые появились в экономике Кузбасса в связи с уходом по мобилизации жителей Кузбасса, — они заполняются студентами вузов и ссузов», — цитирует его РИА Новости.

По словам губернатора региона, для этих целей на территории Кузбасса действует специальная программа, а также действует центр опережающей профессиональной подготовки.

Цивилёв пояснил, что руководству предприятий необходимо просто разместить заявку о востребованных специалистах, а учебные заведения подберут нужные кадры.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.